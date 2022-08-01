В Тюменской области выявили 916 случаев COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

916 случаев коронавируса диагностировали у жителей Тюменской области за сутки. Госпитализировано 23 человека, выздоровели 199 человек, сообщает федеральный оперативный штаб 29 августа.

Всего в России за сутки выявили 39 тыс. 658 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 24 тыс. 890 человек, госпитализировано – 1 тыс. 988.

В Москве выявили 5 тыс. 157 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 842, в Московской области – 1 тыс. 804. В Свердловской области заболели 1 тыс. 219 человек, в Челябинской - 558, в Югре – 631, на Ямале – 147, в Курганской области – 206.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 19 млн 445 тыс. 581 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 384 тыс. 160 летальных исходов, выздоровели 18 млн 520 тыс. 851 человек.