25 лабораторий делают тест на COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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25 лабораторий государственных медицинских организаций, а также частных лабораторий выполняют тесты на COVID-19 в Тюменской области. Регион занимает четвертое место среди субъектов РФ по количеству проведенных исследований на коронавирус.

Показатель Тюменской области — 293 тыс. 298 исследований на 100 тыс. населения. С начала 2022 года в регионе выполнено 1 млн 167 тыс. 012 тестов на COVID-19, с начала пандемии — 4 млн 619 тыс. 764, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов.

Задать вопросы, связанные с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов, можно на горячей линии по телефону 8-800-302-26-70 с 8 до 20 часов.