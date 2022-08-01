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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявили 926 случаев COVID-19 за сутки

Общество, 15:44 31 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

926 случаев коронавируса диагностировали у жителей Тюменской области за сутки. Госпитализировано 27 человек, выздоровели 447, сообщает федеральный оперативный штаб 31 августа.

Всего в России за сутки выявили 46 тыс. 321 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 39 тыс. 54 человека, госпитализированы 4 тыс. 232.

В Москве выявили 8 тыс. 518 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 247, в Московской области – 2 тыс. 136. В Свердловской области заболели 1 тыс. 542 человека, в Челябинской - 583, в Югре – 341, на Ямале – 110, в Курганской области – 170.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 19 млн 528 тыс. 969 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 384 тыс. 346 летальных исходов, выздоровели 18 млн 596 тыс. 634 человека.

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# коронавирус

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