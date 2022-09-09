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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Число случаев COVID-19 в Тюменской области достигло 1 тыс. 16 за сутки

Общество, 14:18 09 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 16 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 38 человек, выздоровели 1 тыс. 206, сообщает федеральный оперативный штаб 9 сентября.

Всего в России за сутки выявили 52 тыс. 106 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 51 тыс. 86 человек, госпитализированы 3 тыс. 621.

В Москве выявили 6 тыс. 525 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 315, в Московской области – 2 тыс. 125. В Свердловской области заболели 1 тыс. 604 человека, в Челябинской - 745, в Югре – 788, на Ямале – 193, в Курганской области – 328.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 19 млн 960 тыс. 295 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 385 тыс. 185 летальных исходов, выздоровели 18 млн 977 тыс. 695 человек.

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# коронавирус

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