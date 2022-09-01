Более половины россиян боятся заболеть COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более половины россиян боятся заболеть COVID-19 или опасаются, что заболеют их близкие. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ, которые представили данные исследования, посвященного опасениям россиян заболеть коронавирусом.

С начала пандемии прошло 2,5 года. За этот период россияне успели адаптироваться к новой реальности и вернуться к привычной жизни — офисной работе, очной учебе, живому общению.

"В то же время на фоне роста заболеваемости последние несколько недель опасения граждан относительно коронавирусной инфекции вновь усиливаются, - отмечено в сообщении. - В ходе августовских опросов более половины россиян сообщили, что в той или иной степени боятся заболеть COVID-19 (или что заболеют их близкие), — 55% (+8 п.п. с июля 2022 г.)".

Максимальная доля опасающихся была зафиксирована прошлой осенью, в октябре-ноябре 2021 года (65-64%), после чего она пошла на спад, достигнув минимума в марте текущего года (44%, −14 п.п. с февраля 2022 г.). Столь явное снижение показателя этой весной можно объяснить как сменой повестки, появлением других волнующих вопросов, так и общей стабилизацией эпидемиологической обстановки после прохождения пика заболеваемости. Высокий уровень опасений в августе выразили 7%, с марта по июль эта доля была минимальна за весь период измерений (5%, февраль 2022 г. — 10%).

Одновременно с ослаблением опасений росла доля россиян, уверенных в том, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, в августе такой ответ давал каждый пятый (20%, +7 п.п. с февраля 2022 г.). Не задумывались над этим вопросом 14%, вдвое меньше сказали, что уже переболели или переболели их близкие (7%).

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", по состоянию на 9 августа в России было выявлено 16 тыс. 325 случаев заражения коронавирусом, 31 августа — 46 тыс. 321 случай - в 2,8 раз больше.

В Тюменской области в августе также был обновлен рекорд заболеваемости коронавирусом. В регионе за сутки диагноз подтвердился у 751 человека. Всего с начала пандемии в Тюменской области, по данным оперативного штаба, COVID-19 заболели более 217 тыс. человек.