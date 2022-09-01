Темпы вакцинации от коронавируса в Тюменской области увеличились на 23 % за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На 23% увеличились темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Тюменской области за последнюю неделю.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте здравоохранения, с 5 по 11 сентября от COVID-19 привито 14 тыс. 208 человек. Неделей ранее эта цифра составляла 11 тыс. 491 человек.

"В Тюменской области отмечается увеличение темпа вакцинации против коронавирусной инфекции. В среднем в сутки от ковида прививают 2 тысячи 650 человек в будние дни и 480 человек в выходные. Для вакцинации используется ГамКовидВак", - отметили в ведомстве.

В Тюмени в ежедневном режиме для вакцинации от COVID-19 работают пять мобильных прививочных пунктов: в торговых центрах "Сити Молл", "Кристалл", "Гудвин, "Зеленый берег", в Выставочном зале. Подробная информация о режиме их работы размещена на сайте регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Также по предварительным заявкам вакцинацию проводят на предприятиях и в организациях.

Всего по данным на 12 сентября в Тюменской области сделано 1 млн 323 тыс. 870 вакцинаций против коронавируса, полным курсом - 1 млн 143 тыс. 947.

Любовь Голышева