В Тюменской области врачи выявили 970 случаев COVID-19 за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

970 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализирован 41 человек, выздоровели 462, сообщает федеральный оперативный штаб 13 сентября.

Всего в России за сутки выявили 44 тыс. 45 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 48 тыс. 187 человек, госпитализированы 4 тыс. 663.

В Москве выявили 4 тыс. 946 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 478, в Самарской области – 1 тыс. 681. В Свердловской области заболели 1 тыс. 341 человек, в Челябинской - 771, в Югре – 506, на Ямале – 246, в Курганской области – 280.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 20 млн 157 тыс. 143 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 385 тыс. 530 летальных исходов, выздоровели 19 млн 144 тыс. 853 человека.