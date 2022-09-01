В России начали продавать препарат от коронавируса "Атериксен"

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Российская инновационная фармацевтическая компания "Валента Фарм" объявляет о поступлении в продажу инновационного препарата Атериксен®, предназначенного для лечения СОVID-19 у взрослых.

Исследования показали, что он способен существенно снизить число госпитализаций у амбулаторных пациентов с COVID-19. Препарат доступен во всех регионах России, его можно приобрести на сайтах Apteka.ru и Здравсити.

"Новый препарат Атериксен® помогает организму эффективно бороться с вирус-индуцированным воспалением и тем самым минимизировать риск развития осложнений COVID-19", - отмечено в сообщении компании.

Проведенные доклинические и клинические исследования продемонстрировали высокую эффективность препарата, а также подтвердили, что Атериксен® обладает низким уровнем токсичности и высоким профилем безопасности.

Препарат, по словам директора по науке, экспертизе Екатерины Захаровой, изучен в серии клинических исследований и у госпитальных, и у амбулаторных пациентов с различными вариантами течения коронавирусной болезни. "В первом исследовании у госпитальных пациентов препарат положительно проявил себя в отношении времени до нормализации температуры тела и показателей насыщения крови кислородом в процессе лечения, - пояснила она. - Второе исследование показало, что на фоне терапии Атериксеном® сокращается время до разрешения всех симптомов заболевания, а количество пациентов, у которых развивается ухудшение состояния вплоть до госпитализации – значительно снижается".

АО "Валента Фарм" – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. "Валента Фарм" занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.