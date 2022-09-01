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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки госпитализировали 29 пациентов с коронавирусом

Общество, 17:15 14 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 17 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 29 человек, выздоровели 1 тыс. 3, сообщает федеральный оперативный штаб 14 сентября.

Всего в России за сутки выявили 51 тыс. 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровел 50 тыс. 251 человек, госпитализирован 4 тыс. 481.

В Москве выявили 8 тыс. 610 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 623, в Самарской области – 1 тыс. 777. В Свердловской области заболели 1 тыс. 418 человек, в Челябинской - 788, в Югре – 468, на Ямале – 232, в Курганской области – 285.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 20 млн 208 тыс. 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 385 тыс. 628 летальных исходов, выздоровели 19 млн 195 тыс. 104 человека.

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# коронавирус

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