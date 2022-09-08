За незаконную тонировку автомобиля тоболяк отработает 100 часов

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

К 100 часам исправительных работ приговорили 22-летнего жителя Тобольска за тонировку автомобиля не по ГОСТу. Ранее ему уже выдавали требование об устранении нарушения, но он его не выполнил, сообщает областная Госавтоинспекция.

В течение двух лет водитель автомобиля Lada 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Из них 11 раз за незаконную тонировку, семь - за отсутствие полиса ОСАГО и один раз за превышение скорости.

На нарушителя составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 и части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Тобольский городской суд назначил наказание в виде исправительных работ.