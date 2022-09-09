У тюменцев появилась возможность получить кешбэк при покупке квартир в новостройках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбербанк предоставил финансирование тюменской девелоперской компании 4D для строительства ЖК "Андерсен Парк", ЖК "VERNO" и ЖК "Гранд Квартал".

В свою очередь покупатели квартир в этих жилых комплексах получили возможность оформить кешбэк, равный сумме всех платежей по кредитному договору до запланированной даты ввода дома в эксплуатацию. Максимальная сумма кешбэка — до 300 тыс. рублей.

Кешбэк оформляется с помощью аккредитивной формы расчётов. Аккредитив открывается в Сбербанке непосредственно на будущих владельцев квартир и является гарантией выплаты кешбэка. После государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в Росреестре деньги зачисляются на счет клиента в течение нескольких дней.

"Компания 4D получила от банка не только финансирование для строительства, но и возможность предложить покупателям жилья значительный кешбэк, который они смогут потратить, например, на ремонт квартиры или покупку техники. Такая форма сотрудничества с банком помогает застройщикам активизировать продажи и расширить аудиторию потенциальных покупателей", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

ПАО Сбербанк, официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru. Реклама.