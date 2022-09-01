Тюменские молодогвардейцы восстанавливают актовый зал в школе Краснодоне

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии"

К восстановлению актового зала в краснодонской школе ЛНР приступили тюменские молодогвардейцы 13 сентября. Добровольцы вынесли мусор, побелили стены и столбы на территории учреждения, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии"

"С директором школы мы обсудили план работы восстановления актового зала и начали первые работы. Кроме того, будем заниматься помощью наиболее социально уязвимым группам граждан", — рассказал координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Добавим, активисты организации уже несколько месяцев работают на территории ЛНР. Тюменцы в течение четырёх месяцев пробудут в Краснодоне и Краснодонском районе.