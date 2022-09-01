Жителей УФО предупредили об угрозе птичьего гриппа осенью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменскую область и другие регионы Уральского федерального округа следует рассматривать в качестве территорий, где вероятность возникновения очагов высокопатогенного гриппа птиц осенью 2022 года является крайне высокой. Об этом предупреждает Россельхознадзор со ссылкой на мнение экспертов "Федерального центра охраны здоровья животных".

"Ежегодные осенние миграции диких птиц пролегают через регионы Уральского, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, – отмечено в сообщении. - Именно эти регионы следует рассматривать в качестве территорий, где вероятность возникновения очагов высокопатогенного гриппа осенью текущего года является крайне высокой. Так, уже в августе зарегистрированы вспышки гриппа подтипа Н5 в Челябинской, Самарской и Ростовской областях".

На фоне общемировой критически напряженной ситуации по гриппу птиц Россельхознадзор призывает представителей отрасли и всех, кто содержит птицу в личных подсобных хозяйствах, к взвешенной оценке рисков и усилению мер биозащиты.

За 8 месяцев 2022 года по данным европейской системы ADIS в Европе зарегистрировано более 4 тыс. очагов птичьего гриппа, уничтожены десятки миллионов птиц.

Несмотря на то, что ситуация с гриппом в России в целом намного более благоприятная, она остается также напряженной. На протяжении восьми месяцев 2022 года зарегистрирована 51 вспышка в 15 субъектах страны.

В дикой авифауне (совокупности птиц, населяющих определённую территорию) выявлено четыре вспышки в Москве, Хабаровском крае и Астраханской области. В Астраханской области выявлена гибель редких краснокнижных птиц: чегравы, черноголового хохотуна, кудрявого пеликана.

В период кочевок и перелетов дикие птицы играют основную роль в распространении вируса гриппа птиц особенно там, где есть доступ домашней водоплавающей птицы к открытым водоемам.

Нередко личные подсобные хозяйства, содержащие птицу, располагаются в непосредственной близости от крупных птицеводческих хозяйств, что повышает риск заноса вируса на предприятия и последующего уничтожения всего поголовья с соответствующими экономическими потерями.

Кроме того, заражение птицы в ЛПХ несет в себе угрозу для экспорта птицеводческой продукции. Очаг в одном подворье автоматически накладывает ограничения на поставки продукции из всего района, в том числе на промышленные предприятия, расположенные поблизости.

Россельхознадзор призывает ветеринарные службы регионов усилить контроль за соблюдением владельцами домашней птицы правил по их содержанию. В особенности необходимо усилить работу с крупными птицеводческими предприятиями по ужесточению режима биозащиты, а также организовать мероприятия по надзору за популяциями диких птиц.

Кроме того, Россельхознадзор считает крайне важным, чтобы птицы, содержащиеся в ЛПХ, состояли на учете в государственной ветеринарной службе, а их владельцы ответственно подходили к их содержанию, соблюдали необходимые правила режима биозащиты и принимали во внимание высокие риски заноса гриппа птиц.