Тюменская компания создает огнеупорные модульные дома из LVL-бруса

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Огнеупорные модульные дома из LVL-бруса создают в ООО "Модулекс" в Тюмени три года. Технология, которую применяли в 30-е годы прошлого столетия американцы в самолетостроении, актуальна и для каркасного домостроения.

"LVL-брус значительно превосходит другие материалы по своим характеристикам. Позволяет нам создавать на его базе крепкий, долговечный и огнеупорный каркас. Все детали выпиливаем на ЧПУ-станках. Они соединяются по принципу шиппаз, проклеиваются и стягиваются крепежом, и это создаёт прочные надёжные каркасы, которые мы можем ставить в восьмом снеговом районе, то есть практически в любой точке России", - рассказал коммерческий директор ООО "Модулекс" Артем Колосов.

"Пирог" стены составляет влагостойкая фанера. Ее поставщики находятся в Тюмени – это компания "Браст" и комбинат "Свеза". LVL-брус закупают в Югре и Подмосковье. Двухкамерные каленые стеклопакеты толщиной 60 мм - в Омске.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Технологии, которые используются в автомобильном строении, применяем в части стекла. Используем автомобильный стекольный праймер, чтобы создать дистанционную чёрную рамку, которая перекрывает место вклейки стеклопакетов. Клеим полиуритановым герметиком, на который, в частности, вклеиваются автомобильные лобовые и задние стекла. Это обеспечивает качество, надёжность и долговечность", - отметил заведующий производством компании "Модулекс" Евгений Шестаков.

12 домов общей площадью около 1 тыс. кв. метров произвели в цехах компании за три года. Жилые модули входят в программу ипотечного кредитования и попадают под эскроу-счета. Дом в 80 квадратов собирают за два месяца. На месте устанавливают за четыре дня.

"Через месяц после монтажа приезжаем на объект, проверяем моменты, которые могут возникнуть в каркасном домостроении, это возможная усадка фундамента. Не всегда грунты соответствуют определённым параметрам. Смотрим, чтобы не было никаких продуваний, фактически это регулировка окон. Приезжаем с тепловизором, осматриваем, чтобы не было нигде никаких узлов промерзания. В наших домах мы ни разу этого не выявили", - подчеркнул Евгений Шестаков.

Восемь рабочих мест создано на предприятии. Предприниматель Колосов прибегает к помощи специализированных бригад, которые занимаются монтажом электрики, жидкостных систем отопления, пожарной сигнализации.

Пул покупателей модульных домов от компании "Модулекс" расширяется.

"Есть частные лица, которые покупают дома для индивидуального проживания как загородные дома выходного дня. Турбазы приобретают дома как гостевые для расширения своего номерного фонда. Застройщики — для офисов продаж. Сейчас мы начинаем работу с муниципалитетами, это городские дома культуры, туристско-информационные центры и другие общественные помещения", - сказал Артем Колосов.

Руководство ООО "Модулекс" решило стать участником Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Необходимые документы уже подготовили. Потенциал для взаимодействия с другими участниками кластера продемонстрировали на выставке всероссийской конференции по модульному строительству, которая впервые прошла в Тюмени в марте.

"Видим перспективы кластера, который позволяет создавать цепочки в среде профессиональных компаний. Поставщика на какой-то отдельный вид продукта довольно сложно найти, чтобы это была компания с репутацией, заинтересованная в долгосрочном сотрудничестве. К сожалению, многие материалы нам приходится заказывать из других регионов, потому что в Тюмени поставщиков нет. Вступив в кластер, мы уже установили контакты с некоторыми компаниями, которые войдут в нашу производственную цепочку", - уточнил Артем.

Тренд на модульное строительство задан и сохранится долгое время, потому что экономятся сроки и финансы на строительство домов, уверена руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Наталья Баженова. Задача ассоциации – наладить новые контакты, создать производственно-кооперационные цепочки, чтобы своевременно отвечать на запросы рынка.

"Ближайшие планы - хотим съездить с бизнес-миссией на Ямал и в Югру. Познакомить с возможностями кластера и предложить округам современные направления в строительстве, познакомить с возможностями и инструментами кластера", - поделилась Наталья.

Всего на сегодня 70 компаний ходят в Строительно-индустриальный кластер. Их общая выручка составляет более 78 млрд рублей.

Анжела Лебедева