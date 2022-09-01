Заводской гудок прозвучал в тюменском Загородном саду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеранов, трудившихся на тюменских заводах и предприятиях для нужд фронта и восстанавливавших страну в послевоенное время, чествовали в Загородном саду в Тюмени 14 сентября. Первый День заводского гудка посвящен присвоению областному центру почетного звания "Город трудовой доблести".

Мероприятие прошло по инициативе общественников регионального отделения Всероссийского движения "Бессмертный полк". Как отметил сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка" Геннадий Иванов, в будущем такие встречи могут стать традиционными.

Заводской гудок, оповещавший о начале и конце рабочего дня трудящихся крупных предприятий, стал одним из символов конца XIX и первой половины XX века. Гудки разных заводов и фабрик отличались по тональности, рабочие отличали их и знали, чей именно зовет на работу.

"У многих тогда не было наручных часов, поэтому заводской гудок для нас был еще и способом узнать точное время, - рассказала бывшая работница завода автотракторного электрооборудования Равиля Телембаева. - Утром я вставала в пять часов, детей - в ясли, а в полвосьмого уже надо быть на работе. Очень радостно было сегодня всем нам собраться здесь".

Пожилых тюменцев, отдавших десятилетия труда заводу автотракторного электрооборудования, судостроительному заводу, сетевязальной фабрике и другим предприятиям, эвакуированным в Тюмень в годы войны, поприветствовал глава города Руслан Кухарук.

"Недавно нашему городу присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", - напомнил он. – Более 70 тысяч жителей поддержали эту инициативу, а собранная по крупицам уникальных документов историческая справка о трудовом подвиге тюменцев заняла более тысячи страниц".

Он добавил также, что уже в октябре горожан ждет торжественное открытие посвященной этому знаменательному событию стелы. В настоящее время продолжается ее монтаж в районе сквера Машарова, это место тюменцы выбрали в ходе голосования.

Николай Ступников