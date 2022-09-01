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Жители Тюмени наведут порядок на берегу Садового карьера

Общество, 09:31 16 сентября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уборку берега Садового карьера, расположенного в районе Березняковский в Тюмени, проведут местные жители 17 сентября.

Как отметили в городской администрации, с инициативой о проведении субботника выступили неравнодушные горожане. Они уверены, что так посещение карьера станет более безопасным и комфортным, а жители и гости района станут относиться к нему бережно.

В мероприятии примут участие и сотрудники управления по экологии департамента городского хозяйства. Присоединиться к экологической акции могут все желающие. Сбор в 10 часов в районе переулка Семёна Шахлина.

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# субботник , экология

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