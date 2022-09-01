В Тюмени проходит "Кросс наций"

| Фото: Департамент по спорту Тюмени | Фото: Департамент по спорту Тюмени

Порядка семи тысяч горожан вышли на старт Всероссийского дня бега 17 сентября. Участниками "Кросса наций" стали профессиональные спортсмены и любители. Торжественно открыл спортивный праздник глава Тюмени Руслан Кухарук.

Мероприятие стартовало на площади перед зданием правительства Тюменской области. Участники получили индивидуальные номера и провели к разминку перед забегом.

Возглавили колонны Руслан Кухарук, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, директор департамента по спорту и молодежной политике города Сергей Борисевич и другие почетные гости.