Тело двухлетней девочки нашли в игровом домике на территории детского сада в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тело двухлетней девочки без признаков жизни обнаружили в игровом домике на территории детского сада в Тобольске 19 сентября. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Тело ребенка нашли во время утренней прогулки. "В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений не выявлено", – сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников дошкольного образовательного учреждения.

Сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка допрашиваются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.