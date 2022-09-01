Ольга Мамонтова назначена на должность руководителя аппарата губернатора Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ольга Мамонтова назначена на должность заместителя губернатора Тюменской области, руководителя аппарата губернатора Тюменской области с 20 сентября 2022 года. Распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ольга Мамонтова продолжит руководство аппаратом губернатора Тюменской области, будет координировать и контролировать деятельность Главного правового управления правительства Тюменской области, управления записи актов гражданского состояния Тюменской области, управления государственных закупок Тюменской области, комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области.