Железнодорожника с марихуаной задержали на вокзале в Ишиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 гр марихуаны изъяли у жителя Ишима сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале. Наркотик 39-летний мужчина прятал в рукаве куртки, сообщает управление на транспорте МВД РФ по УФО.

В ходе личного досмотра у подозреваемого в незаконном обороте наркотиков нашли белый пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана массой 420 гр, что является крупным размером.

Полицейские установили, что задержанный является работником железнодорожного предприятия. Мужчина пояснил, что он иногда употребляет наркотические средства, а марихуану нарвал на территории города для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.