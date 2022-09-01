Тюменские запасники усовершенствуют воинские навыки на традиционных ежегодных учебных сборах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодные традиционные учебные военные сборы пройдут для запасников Тюменской области в конце сентября начале октября в третий раз в 2022 году. Об этом рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков на брифинге.

Находящиеся в запасе – от рядового до командира части проходят военные сборы с периодичностью до 60 суток в год. Сборы – это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. В Тюменской области до конца года через них пройдут около 2 тыс. человек.

На сборы прибывают граждане, проживающие в Тюменской области, там они совершенствуют свои навыки на определенных воинских должностях. Проходят общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. После окончания сборов под Тюменью на полигоне ТВВИКУ они возвращаются домой.

Алексей Куличков пояснил, что во время сборов мужчины могут обучиться на другую воинскую учетную специальность. И напомнил, что вернувшиеся со службы в армии ребята в течение двух лет после этого к сборам не привлекаются, но при желании могут принять в них участие.

Ряды запасников могут пополнить только те, кто годен по состоянию здоровья и не имеет судимости. Набор ведут военные комиссариаты в каждом муниципалитете Тюменской области. Повестки тем, кто находится в запасе, направляют через работодателя или вручают лично.

На время проведения сборов военный комиссариат компенсирует работодателю среднюю заработную плату сотрудника. А гражданину выплачивается денежное довольствие в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью.

За отказ от сборов предусмотрена административная ответственность.

"Если случаются нештатные ситуации, то в каждом конкретном случае решаем вопрос индивидуально. Ведь бывает такое, что просто человек на вахте, в отъезде или у него проблемы в семье. Это все обсуждаемо", - подчеркнул военком.

Женщины, даже те, которые имеют воинскую учетную специальность и находятся в запасе, к сборам не привлекаются.

Инна Кондрашкина