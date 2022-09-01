Три больницы Тюменской области стали финалистами Всероссийского медицинского конкурса
"Медицинский город", областная клиническая больница № 2 и областная больница № 4 Ишима вошли в число 25 финалистов Всероссийского конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в медицинских организациях первичного звена здравоохранения. Всего на конкурс поступило 393 заявки со всей страны.
Финалисты из Тюменской области представили на конкурс по одному проекту, которые и принесли победу лечебным учреждениям региона.
Первый – "Обеспечение качества при направлении на радионуклидные обследования из поликлиник города Тюмени и Тюменской области в "Медицинском городе".
Второй – "Организация медицинской помощи паллиативным пациентам на амбулаторно-поликлиническом этапе".
И третий – "Повышение эффективности профилактических осмотров при проведении консультативных приемов в поликлинике № 1".
По информации с официального сайта конкурса, заявки-финалисты сформируют библиотеку лучших практик для внедрения в работу первичного звена во всей стране.
Победителей объявят в начале октября на церемонии награждения.