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Три больницы Тюменской области стали финалистами Всероссийского медицинского конкурса

Общество, 16:49 21 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Медицинский город", областная клиническая больница № 2 и областная больница № 4 Ишима вошли в число 25 финалистов Всероссийского конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в медицинских организациях первичного звена здравоохранения. Всего на конкурс поступило 393 заявки со всей страны.

Финалисты из Тюменской области представили на конкурс по одному проекту, которые и принесли победу лечебным учреждениям региона.

Первый – "Обеспечение качества при направлении на радионуклидные обследования из поликлиник города Тюмени и Тюменской области в "Медицинском городе".

Второй – "Организация медицинской помощи паллиативным пациентам на амбулаторно-поликлиническом этапе".

И третий – "Повышение эффективности профилактических осмотров при проведении консультативных приемов в поликлинике № 1".

По информации с официального сайта конкурса, заявки-финалисты сформируют библиотеку лучших практик для внедрения в работу первичного звена во всей стране.

Победителей объявят в начале октября на церемонии награждения.

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# конкурс , Медицина , Победа , Тюменская область

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