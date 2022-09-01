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В Тюмени начата проверка после инцидента с пистолетом

Происшествия, 15:11 22 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После инцидента с травматическим пистолетом во дворе дома на проезде Тихий в Тюмени начата проверка.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД России Антон Каморников.

"В интернете получила распространение информация о том, что в одном из дворов многоквартирных домов на лавке сидит гражданин с предметом, похожим на пистолет. По предварительным данным, он является сотрудником отдела полиции № 6 УМВД России по Тюмени, находится в очередном отпуске и владеет зарегистрированным в установленном законом порядке травматическим пистолетом", — рассказал Антон Каморников.

По словам очевидцев, нарушитель спокойствия выстрелил несколько раз.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение в установленном законом порядке, заверил руководитель пресс-службы областного управления МВД России.

Инна Пахомова

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# полиция , проверка

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