Около 150 тхэквондистов соберут областные соревнования в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо ИТФ состоятся в СК "Олимпия" на ул. Пржевальского в Тюмени 25 сентября, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

За победу поспорят около 150 спортсменов. Несмотря на такое внушительное количество участников, все поединки пройдут в один день.

В 10 часов выступят юноши и девушки 11-13 лет. В 12 часов им на смену придут юниоры. В 15 часов к поединкам приступят мужчины и женщины. В соревнования войдут такие дисциплины, как формальный комплекс и спарринг

На сегодняшний день заявки подали делегации Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского, Бердюжского, Заводоуковского, Тобольского районов. Сильнейшие получат путевки на соревнования Уральского федерального округа.

Поболеть за тхэквондистов может любой желающий. И в качестве зрителя на трибунах, и в онлайн-формате. Трансляция соревнований будет вестись в группе в социальной сети ВКонтакте.

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