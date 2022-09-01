40-летнюя жительница Казанского района Тюменской области на почве ревности насмерть заколола своего сожителя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40-летнюю ранее судимую жительницу с. Огнево Казанского района Тюменской области обвиняют в убийстве сожителя 1974 г.р. На почве ревности женщина ударила погибшего ножом в шею, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 23 июля 2022 года обвиняемая в частном доме в с. Огнево распивала спиртное со своим сожителем. ВИз-за внезапно возникшего конфликта на почве ревности обвиняемая схватила нож и ударила мужчину в шею. Мужчина скончался на месте, обвиняемую задержали.

В отношении задержанной завели уголовное дело по статье "Убийство".