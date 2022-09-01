Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт в Тюмени 20 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +28,7 градусов, был перекрыт в Тюмени 20 сентября. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отметила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко, предыдущий максимум, составивший +26,4 градуса наблюдался в этот день в только 2010 году. По ее словам, для сентября характерны возвраты тепла.

По данным центра Фобос, в Тюмени заметно похолодает 23 сентября. Днем температура воздуха не превысит +11 градусов, ночью ожидается +4, также синоптики прогнозируют слабый восточный ветер. 24 и 25 сентября дневная температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.