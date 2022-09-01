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ФК "Тюмень" сыграет с обладателем Кубка ФНЛ из Астрахани

Спорт, 12:42 24 сентября 2022

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Матч с командой первой лиги "Волгарь" из Астрахани проведет ФК "Тюмень" 5 октября. Игра состоится стадионе "Геолог", начало в 19 часов, пишет "Вслух.ру".

Футболисты "Тюмени" сыграют с командой первой лиги на своем поле впервые за три года. Соперник является обладателем Кубка ФНЛ 2015 года.

Из-за кубкового матча ФК "Тюмень" перенесла свою домашнюю игру первенства страны среди команд ФНЛ-2 с "Уралом-2" из Екатеринбурга со 2 на 1 октября. А 25 сентября примет "Торпедо" из Миасса.

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