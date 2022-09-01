ГИБДД проведет сплошные проверки на трезвость на дорогах Тюменской области

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сплошные проверки водителей на трезвость проведут сотрудники ГИБДД по Тюменской области 24 и 25 сентября. В частности, они запланированы в Тюмени и районах, сообщает областная Госавтоинспекция.

Кроме того, все всех муниципалитетах состоятся точечные рейды. Основная задача автоинспекторов – выявлять водителей, находящихся за рулем под воздействием алкоголя и наркотиков.

В ночь на 24 сентября на дорогах Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 20 пьяных водителей.