Уровень зарплат в образовании Тюменской области превышает общероссийский

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Размер средней зарплаты учителей составляет 59 тыс. 995 рублей в Тюменской области. Что выше общероссийского значения - 57 тыс. 67 рублей. Такие данные приводит за первое полугодие 2022 г. областное управление Росстата.

При этом, в целом по Уральскому федеральному округу зарплаты тюменских учителей располагаются на третьем месте после северных округов: средний доход в ЯНАО оценен в 137 тыс. 878 рублей, в ХМАО — 100 тыс. 414 рублей. В Свердловской области средняя зарплата педагога составляет 56 тыс. 190 рублей, в Челябинской — 44 тыс. 696 рублей, в Курганской — 36 тыс. 999 рублей. В статистике учитывались зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях.

Воспитатели детских садов в среднем по России зарабатывают 42 тыс. 912 рублей, в Тюменской области — 48 тыс. 25 рублей. В УФО зарплата в январе-июне варьировалась от 31 тыс. 112 рублей до 98 тыс. 435 рублей. Наш регион также на третьем месте в округе.

Педагоги дополнительного образования в Тюменской области в среднем получали 59 тыс. 389 рублей в месяц. В России — 52 тыс. 104 рубля. Тюменские преподаватели учреждений СПО зарабатывали 70 тыс. 675 рублей, вузов — 108 тыс. 584 рубля. Значения по России — 57 тыс. и 115 тыс. 345 рублей соответственно, сообщает "Вслух.ру".