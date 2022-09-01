Старшеклассников начнут учить финансовой грамотности с нового учебного 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преподавание финансовой грамотности станет обязательным для 10-11 классов с нового 2023 учебного года. На уроках обществознания старшеклассники узнают, как устроен и регулируется финансовый рынок, финансовых технологиях, причинах и последствиях инфляции, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.

Они также будут изучать правила обращения с личными финансами и узнают, как защититься от финансовых мошенников. Школьные программы адаптируют к новым требованиям стандартов к 1 сентября 2023 года.

Добавим, для учеников с первого по девятый классы изучение основ финансовой грамотности стало обязательным с начала 2022/23 учебного года. Оно ведется на уроках математики, информатики, окружающего мира и географии.