  • 29 сентября 202229.09.2022четверг
  • USD58,4485
    EUR55,7232
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Медсестра и врач Медицинского города Тюмени победили в премии академика Савицкого

Общество, 18:14 29 сентября 2022

пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Старшая медсестра Валерия Ткачук и врач-радиотерапевт тюменского Медицинского города Екатерина Федорова одержали победу в премии им. академика Савицкого. Премия присуждается специалистам здравоохранения в области онкологии, лечебно-профилактическим учреждениям, общественным организациям онкологического профиля, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Старшая медицинская сестра отделения опухолей молочной железы и кожи Медицинского города Валерия Ткачук стала победителем в номинации "Медицинская сестра года". Она представила проект, нацеленный на внедрение сестринской модели ухода с элементами FAST TRACK после хирургических вмешательств. По ходу разработки и реализации проекта были подготовлены и интегрированы в работу новые методики, программы и кейсы для обучения пациентов в пред- и послеоперационном периоде.

Заведующая дневным стационаром по радиотерапии радиотерапевтической службы, врач-радиотерапевт Медицинского города Екатерина Федорова победила в номинации "Радиотерапевт года". Специалист подготовила проект "Три шага от первичного приема до начала лучевой терапии". В нем рассказывается о периоде, который начинается с момента первичного приема до начала лучевой терапии и включает догоспитальное проведение КТ-топометрии для установления размеров, формы и локализации раковой опухоли и метастазов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Медицинский город , онкология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 29.09.2022Участникам СВО и мобилизованным гражданам предоставят кредитные каникулы
18:32 29.09.2022В Тюменской области домой вернулись 14 ошибочно призванных жителей
18:26 29.09.2022В меню школьных столовых Тюмени появились морковные палочки
18:14 29.09.2022Медсестра и врач Медицинского города Тюмени победили в премии академика Савицкого