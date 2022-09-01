Медсестра и врач Медицинского города Тюмени победили в премии академика Савицкого

| Фото: пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Старшая медсестра Валерия Ткачук и врач-радиотерапевт тюменского Медицинского города Екатерина Федорова одержали победу в премии им. академика Савицкого. Премия присуждается специалистам здравоохранения в области онкологии, лечебно-профилактическим учреждениям, общественным организациям онкологического профиля, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Старшая медицинская сестра отделения опухолей молочной железы и кожи Медицинского города Валерия Ткачук стала победителем в номинации "Медицинская сестра года". Она представила проект, нацеленный на внедрение сестринской модели ухода с элементами FAST TRACK после хирургических вмешательств. По ходу разработки и реализации проекта были подготовлены и интегрированы в работу новые методики, программы и кейсы для обучения пациентов в пред- и послеоперационном периоде.

Заведующая дневным стационаром по радиотерапии радиотерапевтической службы, врач-радиотерапевт Медицинского города Екатерина Федорова победила в номинации "Радиотерапевт года". Специалист подготовила проект "Три шага от первичного приема до начала лучевой терапии". В нем рассказывается о периоде, который начинается с момента первичного приема до начала лучевой терапии и включает догоспитальное проведение КТ-топометрии для установления размеров, формы и локализации раковой опухоли и метастазов.