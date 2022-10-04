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Тюменским работодателям расскажут об эффективном поиске персонала

Общество, 08:29 04 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работодателей Тюменской области приглашают на вебинар "Как искать персонал, если вы не HR?". Мероприятие начнется 4 октября в 14 часов, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова расскажет о том, какие каналы поиска персонала существуют, как составить привлекательную вакансию, провести собеседование и выбрать лучшего из кандидатов.

Участники также обсудят инструменты, которые сделают подбор персонала проще и эффективнее. Спикер расскажет и о том, почему кандидаты по итогам собеседований говорят "нет".

В завершении мероприятия профессиональный эксперт ответит на вопросы участников. Регистрация на вебинар проходит по ссылке.

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# занятость , работодатель

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