Тюменским работодателям расскажут об эффективном поиске персонала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работодателей Тюменской области приглашают на вебинар "Как искать персонал, если вы не HR?". Мероприятие начнется 4 октября в 14 часов, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова расскажет о том, какие каналы поиска персонала существуют, как составить привлекательную вакансию, провести собеседование и выбрать лучшего из кандидатов.

Участники также обсудят инструменты, которые сделают подбор персонала проще и эффективнее. Спикер расскажет и о том, почему кандидаты по итогам собеседований говорят "нет".

В завершении мероприятия профессиональный эксперт ответит на вопросы участников. Регистрация на вебинар проходит по ссылке.