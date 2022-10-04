Тюменская городская дума готовится к выборам депутатов VIII созыва

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Вопрос об изменении 26 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов рассмотрят в Тюменской городской думе. Новая схема избирательных округов даст старт выборной кампании гордумы VIII созыва.

"Пересмотр границ избирательных округов становится необходимостью, - пояснил председатель гордумы Евгений Заболотный – За пять лет в Тюмени сдано 4, 5 млн кв. м жилья, город растет территориально и по численности населения".

Он отметил также, что границы одних округов уменьшаются из-за плотной застройки и увеличения количества жителей, а других, наоборот, становятся больше.

Отметим, что если в начале работы думы VII созыва в 2018 году в городе проживало почти 790 тыс. тюменцев, то в 2022 году – уже 830 тыс. При этом количество избирателей возросло на 60 тыс. человек и достигло 580 тыс.

"Депутатам предстоит изучить представленную информацию и принять решение", - рассказал Заболотный.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Вопрос будет обсуждаться на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению и поступит на рассмотрение думы. Очередное заседание Тюменской городской думы запланировано на 27 октября.

Николай Ступников