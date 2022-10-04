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В Заводоуковске достроят здание детской поликлиники

Общество, 15:38 04 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Здание на улице Шоссейной, 111 в Заводоуковске планируют достроить. Здесь разместится детская поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, сообщает Главгосэкспертиза.

В сообщении отмечается, что ГАУ Тюменской области "Управление государственной экспертизы проектной документации" выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на реконструкцию объекта незавершенного строительства, расположенного на улице Шоссейной. Экспертная организация работает в ЕЦПЭ.

Вопрос со строительством в Заводоуковске новой детской поликлиники назрел давно. Мощности действующей больницы не хватает, чтобы качественно и оперативно обслуживать всех желающих, к тому же медучреждение нуждается в капитальном ремонте.

Согласно проекту, рассмотренному государственной региональной экспертизой, здесь обустроят профилактическое, консультативно-диагностическое и информационно-аналитическое отделения. Объект планируется оснастить современным медицинским и технологическим оборудованием, а также IT-оборудованием с необходимым программным обеспечением.

Застройщиком объекта выступило ГКУ Тюменской области "Управление капитального строительства", генпроектировщиком – ООО "АСП Вертикаль".

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# дети , Заводоуковск , поликлиника

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