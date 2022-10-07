Тюменские мастерицы шьют термобелье, балаклавы и кофты для мобилизованных

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25 термокальсон, 20 балаклав, 100 боксеров и несколько флисовых кофт сшили тюменские мастерицы для мобилизованных с 26 сентября. Вещи для них создают более 400 человек.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала профессиональная швея, создавшая группу единомышленниц "Тюмень. Шьем для наших", Екатерина Махидиева.

"Хотим поддержать наших мужчин. Буквально за последние три дня мы собрали средства на одну тысячу метров ткани, которая придет в ближайшие дни. Из нее сошьем 400 костюмов. Чтобы облегчить другим швеям работу, я и еще несколько мастериц заранее раскраиваем ткань. На раскрой уходит три-четыре часа, но это ускоряет работу швей. Мы также выдаем девчатам нитки и другие нужные предметы", – добавила она.

Девушки шьют балаклавы, термобелье, боксеры и кофты на дому. Кроме швей к движению присоединяются вязальщицы. По словам Екатерины, после репортажа о группе на телевидении пенсионерки привезли огромное количество готовых пар теплых носков.

"Бабушки несут это нам, потому как доверяют, они уверены, что их труды не пропадут и вещи точно дойдут до бойцов. Их нет в социальных сетях, но мы обязательно отдельно сделаем отчет для них по телефону", - сообщила Екатерина.

Если кто-то из мастериц хочет присоединиться, но шить из своей ткани, есть обязательные требования по материалам. Для боксеров нужно использовать кулирку, а для костюмов, балаклав и прочего – флис, так как хлопчатобумажная ткань долго сохнет и сушить в экстремальных условиях ее негде. Цвет верха должен быть хаки или песочный, низ темный. Все требования указаны в официальной группе.

"Мы выходили на военных, мобилизованных, уточняли у них данные. Потому что можно нашить множество кофт, но они будут не того размера или вообще будет не то, что нужно", - подчеркнула швея.

Вещи, сшитые и связанные мастерицами, сначала хотели отправлять в зону специальной военной операции с волонтерами, но девушки не были уверены, что все в целости и сохранности дойдет до бойцов. Изменила все встреча с руководителем "Боевого братства", состоявшаяся 6 октября в рамках круглого стола с фондом "Путевка в жизнь".

"Пожалуй, именно за этими контактами и связями мы туда и ходили. С ними, именно на их машинах, точно все дойдет. Думаю, в ближайшее время договоримся о подробностях, возможно, скорректируем список необходимого для мобилизованных. Как только станет что-то известно, сообщим", - отметила Екатерина Махидиева.

Она добавила, что желающих помочь очень много, но материала на всех не хватает. Поэтому для тех, кто хочет помочь, в группе "Тюмень. Шьем для наших" во ВКонтакте организован сбор средств на покупку ткани. Все отчеты администраторы также публикуют в соцсети.

Напомним, что фонд "Путевка в жизнь" также открыл сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Вещи и лекарства принимают в Тюмени по шести адресам. Кроме этого, вяжут теплые вещи для жителей ДНР, ЛНР и мобилизованных серебряные волонтеры.

Виктория Макарова