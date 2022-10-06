В Тюмени вещи и лекарства для мобилизованных принимают по шести адресам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть точек приема гуманитарной помощи для мобилизованных открыл в Тюмени фонд "Путевка в жизнь". Неравнодушные горожане могут принести в пункты обмундирование, продукты и лекарства.

Подробнее о работе пунктов рассказал президент фонда "Путевка в жизнь" Олег Мисько на встрече с представителями власти, общественности и бизнеса 6 октября.

"Пункты работают со 2 октября, но уже за такое короткое время люди привезли достаточно много вещей. Сегодня мы переговорили с "Боевым братством" по логистике, они помогут доставить и вручить собранную помощь военнослужащим. Спасибо им за это. В целом будем работать по принципу собрали машину с гуманитарной помощью - отвезли, снова собрали и снова отвезли", — добавил он .

По его словам, власти сейчас стараются обеспечить бойцов всем необходимым, однако любая помощь от граждан приветствуется. Военнослужащим, согласно списку фонда, необходимы бронежилеты, балаклавы, термобелье, перчатки, походные спички, палатки, спальные мешки, газовые горелки и баллоны, и другое.

Медикаменты необходимо приносить обязательно с сертификатами и чеками. Это важно для безопасности военных и беспроблемного использования лекарств в госпиталях. Также можно стать волонтером, присоединившись к проекту "Путевка в жизнь".

Аптечки и вещи для мобилизованных принимаются круглосуточно в пункте по ул. Пермякова, 59, ежедневно с 10 до 21 часа — в ТЦ "Плехановский" и с 10 до 20 часов Торгово-сервисной компании А4 по ул. Проезд Шаимский, 9 кор. 1.

Также в любой день можно прийти в здание по ул. Московский тракт, 106 или на ул. Мелиораторов, 1. С понедельника по пятницу с 17 до 21 часа принимают помощь в Центре олимпийского тхэквондо по ул. 50 лет Октября, 10.

Полный список пунктов сбора помощи опубликован в официальной группе фонда во ВКонтакте.

Виктория Макарова