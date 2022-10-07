Тюменская область готова делиться знаниями в области исторического образования с педагогами Краснодона

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Помогать адаптироваться к российским практикам, в том числе в сфере исторического образования, педагогам Краснодона и Краснодонского района готова Тюменская область. Об этом заявил глава региона Александр Моор на первом национальном форуме преподавателей истории в Тобольске 7 октября.

"Мы ранее заключили соглашение с Краснодоном и Краснодонским районом. Теперь будем помогать адаптироваться к российским практикам: образованию, медицине, другим сферам", — отметил он.

Более ста представителей ведущих вузов России, органов власти и молодых ученых собрались на первый национальный форум преподавателей истории во дворце наместника. Участники обсуждают концепцию преподавания истории России в вузах для неисторических специальностей.