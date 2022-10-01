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У 50 юных жителей Тюменской области есть возможность очно поучаствовать в Rocket Forum

Общество, 08:28 11 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подростков Тюменской области приглашают на мотивационный Rocket Forum, который пройдет в онлайн-формате в Тюмени 16 октября. У 50 юных жителей региона есть возможность принять участие в мероприятии очно, сообщает пресс-служба интернет-проекта "Детки!".

"На Rocket Forum мы всегда приглашаем только практиков, тех, кто уже прошёл этот путь от "ничего не получится, даже начинать не стоит" до высококлассных профессионалов своего дела. Это помогает убедиться, что ты не одинок в своих проблемах и имеешь такие же шансы на успех" - рассказала организатор форума, руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

На площадках форума гости поделятся историями успеха, расскажут о своем опыте. После их выступления зрители в зале и в онлайн-трансляции смогут задать спикерам вопросы.

Более подробно о мероприятии можно узнать по ссылке. Для очного участия необходимо зарегистрироваться.

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# Путь к успеху

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