Около 600 км региональных и муниципальных дорог отремонтируют в 2023 году в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 300 км региональных и около 300 км муниципальных дорог отремонтируют в Тюменской области в 2023 году. Также продолжится начавшееся в этом году строительство крупных развязок, мостов или путепроводов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков в интервью "Регион-Тюмени".

Сделают развязки на Червишевском тракте, на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, Мельникайте и Дамбовской, дороги на ул. Фармана Салманова.

"У нас есть и проект по дополнительному правоповоротному съезду на пересечении объезда города с Мельникайте. В целом планов много. Это и проектирование второго обхода города, который начинается от ТЭЦ и заканчивается на Московском тракте. Сделаем и развязку на Московском тракте, пешеходные переходы через обход Тюмени в новых микрорайонах. По всем проектам готовится необходимая документация", - добавил Андрей Чистяков.

В этом сезоне отремонтировали около 300 км региональных дорог. Из них 150 км - в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Также ремонтные работы проведены практически на 300 км муниципальных дорог. "Это те показатели, которые мы выполняем ежегодно", - подчеркнул замначальника ГУСа.

Кроме этого он рассказал о том, какие дороги имеют приоритет по ремонту.

"Как правило, это наиболее интенсивные и почти всегда загруженные трассы. В части региональных – обход Тюмени, а в городе – основные магистрали, то есть улицы Республики, Ленина, Профсоюзная, Мельникайте и другие опорные сети. На них идет основная нагрузка. Они первые попадают в проекты по ремонту. На региональных дорогах, удаленных от города, такой же подход, но раз это не центр, то принципиальное различие имеет наличие альтернативного проезда. Если между двумя населенными пунктами должна быть транспортная связь, нет другого варианта проезда, и эта дорога приходит в ненормативное состояние, то она восстанавливается в первую очередь", - прокомментировал Андрей Чистяков.

Если тюменец увидел на дороге яму, кочку или выбоину, он всегда может позвонить или написать электронное письмо о проблеме в Главное управление строительства на официальном сайте или на Госуслугах. Помимо этого сообщения от жителей принимают в социальных сетях ведомства во ВКонтакте. Срок рассмотрения проблемы составляет до 30 дней.