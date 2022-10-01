Водитель и пассажир пострадали в аварии большегрузов на федеральной трассе в Ишимском районе

| Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Два большегруза и ВАЗ 2107 столкнулись на 304-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ВАЗ выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой "Mercedes", потом легковой автомобиль отбросило на большегруз "МАN". 69-летнего водителя зажало в автомобиле, из которого его извлекли спасатели. Был травмирован и 66-летний пассажир легкового автомобиля. Оба пострадавших отправлены в больницу.

Движение в сторону г. Омск осуществляется по обочине дороги, автоинспекторы направляют транспорт.

Движение по направлению в Тюмень идет без ограничений.

Видео ГИБДД Тюменской области.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей проявить внимательность и осторожность на дорогах.