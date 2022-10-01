Тюменский технопарк вошел в десятку лучших инфраструктурных площадок России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 28 до 9-го места усилил свои позиции Тюменский технопарк в национальном рейтинге технопарков России. Эксперты Ассоциации кластеров и технопарков оценивали участников по 23 критериям, включая инвестиционную привлекательность для реализации проектов по выпуску промышленной продукции, а также информационную открытость.

По итогам в рейтинг включены 33 промышленных технопарка из 21 региона страны.

"С июля 2021 года новая команда запустила проект трансформации Тюменского технопарка. В кратчайшие сроки провели полную инвентаризацию деятельности с новой стратегической ставкой на то, что Тюменский технопарк – это корпорация, обеспечивающая диверсификацию портфеля технологических проектов. Рейтинг не являлся самоцелью, но подтверждает правильность выбранного вектора развития", - пояснил исполняющий обязанности директора Западно-сибирского инновационного центра Антон Ермолаев.

Отметим, что с 2022 года Ассоциация кластеров и технопарков позиционирует Национальный рейтинг как путеводитель для инвесторов с информацией о наиболее привлекательных площадках для освоения производства промышленной продукции. Рейтинг технопарков должен помочь инвесторам наиболее качественно и быстро реализовывать свои проекты.