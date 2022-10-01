  • 12 октября 202212.10.2022среда
  • USD63,6840
    EUR62,3481
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский технопарк вошел в десятку лучших инфраструктурных площадок России

Экономика, 10:50 12 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 28 до 9-го места усилил свои позиции Тюменский технопарк в национальном рейтинге технопарков России. Эксперты Ассоциации кластеров и технопарков оценивали участников по 23 критериям, включая инвестиционную привлекательность для реализации проектов по выпуску промышленной продукции, а также информационную открытость.

По итогам в рейтинг включены 33 промышленных технопарка из 21 региона страны.

"С июля 2021 года новая команда запустила проект трансформации Тюменского технопарка. В кратчайшие сроки провели полную инвентаризацию деятельности с новой стратегической ставкой на то, что Тюменский технопарк – это корпорация, обеспечивающая диверсификацию портфеля технологических проектов. Рейтинг не являлся самоцелью, но подтверждает правильность выбранного вектора развития", - пояснил исполняющий обязанности директора Западно-сибирского инновационного центра Антон Ермолаев.

Отметим, что с 2022 года Ассоциация кластеров и технопарков позиционирует Национальный рейтинг как путеводитель для инвесторов с информацией о наиболее привлекательных площадках для освоения производства промышленной продукции. Рейтинг технопарков должен помочь инвесторам наиболее качественно и быстро реализовывать свои проекты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиции , рейтинг , технопарк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 12.10.202215 игровых площадок обновили в Калининском округе Тюмени
10:50 12.10.2022Тюменский технопарк вошел в десятку лучших инфраструктурных площадок России
19:45 11.10.2022Александр Моор: наша экономика работает стабильно и эффективно
19:30 11.10.2022В регионах УФО в подготовку к отопительному сезону вложено 27 млрд рублей