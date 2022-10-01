Тюменская область экспортировала 300 тонн пшеницы в Казахстан
Тюменская область отправила на экспорт в Казахстан 300 тонн пшеницы из Ишимского района.
"Перед отправкой, пробы пшеницы поступили в отдел карантина растений, качества зерна и продуктов его переработки Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории, где были проведены энтомологические, гербологические, микологические и бактериологические исследования. По результатам исследований опасные карантинные организмы не выявлены", - сообщает управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Напомним, что в начале октября пробная партия из 100 кг глютена из ишимской пшеницы экспортировали в Корею. В Тюменской области крупнейшим предприятием глубокой переработки зерна является завод "АминоСиб" агрохолдинга "Юбилейный" в Ишиме.