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Тюменская область экспортировала 300 тонн пшеницы в Казахстан

Экономика, 10:49 14 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область отправила на экспорт в Казахстан 300 тонн пшеницы из Ишимского района.

"Перед отправкой, пробы пшеницы поступили в отдел карантина растений, качества зерна и продуктов его переработки Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории, где были проведены энтомологические, гербологические, микологические и бактериологические исследования. По результатам исследований опасные карантинные организмы не выявлены", - сообщает управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Напомним, что в начале октября пробная партия из 100 кг глютена из ишимской пшеницы экспортировали в Корею. В Тюменской области крупнейшим предприятием глубокой переработки зерна является завод "АминоСиб" агрохолдинга "Юбилейный" в Ишиме.

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# Казахстан , Россельхознадзор , экспорт

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