Клип "Тюменской линии" вошел в шорт-лист всероссийского конкурса "МЫ"
Творческая работа команды информационного агентства "Тюменская линия" "Мы - твоё будущее, Россия" вошла в шорт-лист II Всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ" в номинации "Видеоклипы. Профессионалы".
Напомним, редакция организовала этот видеопроект ко Дню России, в его рамках тюменцы исполнили песню на восьми языках.
Эксперты конкурса посмотрели сотни присланных работ, посвященных культуре народов России и составили шорт-лист лучших видео. В этом списке 164 ролика из 61 региона, в том числе пять - из Тюменской области.
Все они разделены по пяти номинациям: "Художественные/игровые ролики", "Анимационные ролики", "Видеоклипы", "Видеорепортажи" и "Документальные ролики". Кроме того, в каждой номинации отдельно соревнуются любители и профессионалы.
Сейчас к оценке видео, которые раскрывают традиции, обычаи, историю различных этносов, приступили члены жюри, известные представители киноиндустрии и медиасферы. Это, в частности, режиссёр, член Союза кинематографистов РФ, директор фестиваля "ЭтноКино" Иван Головнев, главный редактор Первого российского национального телеканала Дмитрий Кутявин, генеральный директор студии Wizart Animation Владимир Николаев; актриса Дарья Биневская. Им предстоит определить лидеров конкурса.
Вместе с этим в аккаунте проекта "МЫ" во ВКонтакте проходит народное голосование. Здесь можно поставить сердечко клипу "Мы - твоё будущее, Россия"
Церемония награждения победителей по традиции пройдет в Москве в рамках форума "Народы России". Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте мыконкурс.рф.