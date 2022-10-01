Клип "Тюменской линии" вошел в шорт-лист всероссийского конкурса "МЫ"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Творческая работа команды информационного агентства "Тюменская линия" "Мы - твоё будущее, Россия" вошла в шорт-лист II Всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ" в номинации "Видеоклипы. Профессионалы".

Напомним, редакция организовала этот видеопроект ко Дню России, в его рамках тюменцы исполнили песню на восьми языках.

Эксперты конкурса посмотрели сотни присланных работ, посвященных культуре народов России и составили шорт-лист лучших видео. В этом списке 164 ролика из 61 региона, в том числе пять - из Тюменской области.

Все они разделены по пяти номинациям: "Художественные/игровые ролики", "Анимационные ролики", "Видеоклипы", "Видеорепортажи" и "Документальные ролики". Кроме того, в каждой номинации отдельно соревнуются любители и профессионалы.

Сейчас к оценке видео, которые раскрывают традиции, обычаи, историю различных этносов, приступили члены жюри, известные представители киноиндустрии и медиасферы. Это, в частности, режиссёр, член Союза кинематографистов РФ, директор фестиваля "ЭтноКино" Иван Головнев, главный редактор Первого российского национального телеканала Дмитрий Кутявин, генеральный директор студии Wizart Animation Владимир Николаев; актриса Дарья Биневская. Им предстоит определить лидеров конкурса.

Вместе с этим в аккаунте проекта "МЫ" во ВКонтакте проходит народное голосование. Здесь можно поставить сердечко клипу "Мы - твоё будущее, Россия"

Церемония награждения победителей по традиции пройдет в Москве в рамках форума "Народы России". Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте мыконкурс.рф.