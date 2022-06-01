Ко Дню России тюменцы исполнили песню на восьми языках

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Виртуальная экскурсия по Тобольскому кремлю пройдет в День России

Представители разных национальностей Тюменской области приняли участие в проекте "Россия - это мы", организованном журналистами ИА "Тюменская линия" ко Дню России.

"При подготовке к 12 июня пришла идея записать видеоклип на песню "Мы - твое будущее, Россия". Мы все россияне, у нас принято с уважением относиться к национальной культуре друг друга. Этим клипом участники проекта хотят показать, что мы все разные, уникальные, но мы все - часть огромной и великой страны", - рассказала главный редактор Елена Стрельцова.

Проект поддержали Дворец национальных культур "Строитель" и координационный Совет национальных объединений Тюменской области.

Создание ролика заняло немного времени благодаря молниеносной реакции координационного Совета национальных объединений Тюменской области, креативности и поддержке художественного руководителя областного Дворца национальных культур "Строитель" Дарьи Чехомовой, а главное - самих певцов.

Основные съемки прошли на набережной Тюмени. Из-за капризов погоды - что ни день, то штормовое предупреждение - было лишь несколько часов для работы. Артисты в национальных костюмах заинтересовали жителей и гостей города. Они фотографировали и приветствовали участников проекта.

"Съемки этого клипа уникальные. Очень быстро собрали исполнителей, несмотря на технические нюансы, все записали. В последнюю минуту пришла идея использовать катер, и здесь большая благодарность Тюменской судоходной компании, которая откликнулась и предоставила его", - сказал руководитель съемочной группы Александр Лабыкин.

"В Тюменской области живет более 150 народов, мы все - большая, единая семья. Наши крепкие традиции дружбы и культуру добрососедства продолжает молодое поколение тюменцев разных национальностей. Это залог мира в нашем доме", - отметил председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев.