Виртуальная экскурсия по Тобольскому кремлю пройдет в День России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители и гости Тобольска смогут совершить виртуальное путешествие в историю и стать участником сборной экскурсии по территории Тобольского кремля, которое пройдет на главной аллее Красной площади в День России 12 июня.

В праздничный день для тоболяков пройдут тематические мероприятия. На разных площадках города пройдут показы документальных фильмов, мастер-классы, игровые, тематические программы.

Во Дворце Наместника покажут документальный фильм "Элементы Менделеева", проведут мастер-классы "Магия орнамента".