  • 10 июня 202210.06.2022пятница
  • USD58,3895
    EUR62,0934
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Виртуальная экскурсия по Тобольскому кремлю пройдет в День России

Общество, 18:57 10 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители и гости Тобольска смогут совершить виртуальное путешествие в историю и стать участником сборной экскурсии по территории Тобольского кремля, которое пройдет на главной аллее Красной площади в День России 12 июня.

В праздничный день для тоболяков пройдут тематические мероприятия. На разных площадках города пройдут показы документальных фильмов, мастер-классы, игровые, тематические программы.

Во Дворце Наместника покажут документальный фильм "Элементы Менделеева", проведут мастер-классы "Магия орнамента".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День России , Тобольский кремль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:15 10.06.2022В России усилят меры по выявлению больных с симптомами оспы обезьян
19:20 10.06.2022Благодарности правительства Тюменской области вручили участникам XXI молодежных Дельфийских игр
18:57 10.06.2022Виртуальная экскурсия по Тобольскому кремлю пройдет в День России
18:45 10.06.2022Ко Дню России тюменцы исполнили песню на восьми языках