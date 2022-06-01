Депутаты гордумы поздравили тюменцев с Днем России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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С главным государственным праздником – Днем России - жителей Тюмени поздравили депутаты городской думы 12 июня. Как отметил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный, наша страна на пути своего становления с достоинством преодолевала все испытания и трудности.

"Сегодня Россия продолжает укреплять суверенитет, развивать экономику, заботиться о гражданах и отстаивать интересы на международном уровне, следуя принципу равного диалога", - сказал он.

По его словам, в истории нашего государства много примеров солидарности и оказания поддержки тем, кто в ней нуждается. Евгений Заболотный напомнил, что сегодня страна объединила усилия, откликнувшись на призыв о помощи жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Неравнодушные тюменцы передают гуманитарные грузы, оказывают содействие беженцам в решении насущных вопросов.

"Главное богатство, источник силы и процветания России – это ее многонациональный, дружный народ. Из успехов, целеустремлённости и созидательного труда каждого из нас складывается величие страны и наше будущее. Депутаты желают вам здоровья, мира, согласия и новых свершений во благо Отечества. Пусть Россия крепнет и развивается!" - сказал Евгений Заболотный