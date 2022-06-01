Александр Моор: искренняя любовь к Родине - основа для будущих побед

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В преемственности поколений, бережном хранении исторической памяти, единстве многонационального народа – было, есть и будет могущество России. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем России.

"Сегодня наша страна противостоит глобальным вызовам. Ответом на угрозы стало объединение граждан и всех патриотических сил в отстаивании национальных интересов. Сплоченность, искренняя любовь к Родине и ответственность за ее судьбу – основа для будущих побед, поступательного развития и благополучия великой России. Для нас, тюменцев, – это безусловные ценности. От нашей солидарности, готовности отдавать свои силы, знания, умения и талант на благо Отечества, зависит то, каким оно будет сегодня и завтра", - сказал он.

День России — один из главных государственных праздников. 12 июня 1990 года была подписана декларация о государственном суверенитете нашей страны.