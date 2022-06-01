В Тюмени начинающие дзюдоисты выйдут на татами в День России

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике тюмени

Юные атлеты Тюмени в возрасте от 4 до 10 лет сразятся в турнире по дзюдо, который пройдет в клубе единоборств Sambo fias в День России 12 июня, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Самые маленькие участники посоревнуются в игре "Забери пояс", спортсмены от 7 до 8 лет покажут свои навыки в таких видах единоборств, как борьба на коленях. Более опытных дзюдоистов ждет борьба в стойке.

Победителей и призеров наградят медалями и дипломами. Все участники соревнований получат подарки от партнеров.