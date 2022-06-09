150 лент с цветами российского флага раздадут жителям Казанского

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 лент с триколором раздадут волонтеры Ишимского многопрофильного техникума жителям с. Казанского Тюменской области на центральной площади села 11 июня в 14 часов. Об этом "Тюменской линиии" рассказала педагог-организатор учреждения Сара Мамбетова.

В День России, 12 июня, в техникуме пройдет фото-выставка работ учащихся "Природа и достопримечательности Казанского района". На центральной площади с. Казанское пройдут гала-концерт "Краски творчества", районный этап областного фестиваля "ГАРМОНиЯ".