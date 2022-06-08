На праздничном шествии в День города в Ялуторовске выберут лучшую колонну
| Фото: администрация Ялуторовска во ВКонтакте
Принять участие в праздничном шествии "Малый город больших людей" приглашают жителей Ялуторовска в День города 25 июня.
Как сообщает администрация муниципалитета, присоединиться могут учреждения, организации, предприятия и общественные объединения города вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Среди участников проведут конкурс на лучшее оформление колонны. Прием заявок до 20 июня. Информацию направлять на электронную почту yal.kultura@mail.ru.