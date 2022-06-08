  • 8 июня 20228.06.2022среда
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На праздничном шествии в День города в Ялуторовске выберут лучшую колонну

Общество, 14:47 08 июня 2022

администрация Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: администрация Ялуторовска во ВКонтакте

Принять участие в праздничном шествии "Малый город больших людей" приглашают жителей Ялуторовска в День города 25 июня.

Как сообщает администрация муниципалитета, присоединиться могут учреждения, организации, предприятия и общественные объединения города вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Среди участников проведут конкурс на лучшее оформление колонны. Прием заявок до 20 июня. Информацию направлять на электронную почту yal.kultura@mail.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День города , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:47 08.06.2022На праздничном шествии в День города в Ялуторовске выберут лучшую колонну
14:25 08.06.2022Баллистическую защиту российского производства установит ЮТэйр на вертолеты Ми-8
14:13 08.06.2022Петр Налич выступит на Ершовских днях в Ишиме
13:51 08.06.2022Новый автомобиль скорой помощи поступил в больницу Заводоуковска