На праздничном шествии в День города в Ялуторовске выберут лучшую колонну

| Фото: администрация Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: администрация Ялуторовска во ВКонтакте

Принять участие в праздничном шествии "Малый город больших людей" приглашают жителей Ялуторовска в День города 25 июня.

Как сообщает администрация муниципалитета, присоединиться могут учреждения, организации, предприятия и общественные объединения города вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Среди участников проведут конкурс на лучшее оформление колонны. Прием заявок до 20 июня. Информацию направлять на электронную почту yal.kultura@mail.ru.